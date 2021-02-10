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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Haydar Kayıkçı (68), Cumhuriyet Mahallesi Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Erzincan'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Haydar Kayıkçı (68), Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.


Düzenlenen cenaze merasimine Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, askeri personeller, vefat eden gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Kıbrıs Gazisi merhum Haydar Kayıkçı'nın, Türk Bayrağına sarılı naaşı başında kılınan cenaze namazının ardandan Erzincan Valisi Mehmet Makas, gazinin ailesine Türk Bayrağı teslim ederek, merhum Haydar Kayıkçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

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