Kıdemli Albay Halil Altıntaş Erzincan İl Jandarma Komutanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. 4 Albay ise generalliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre,

Altıntaş'ın önümüzdeki hafta içerisinde Erzincan'da göreve başlayacağı bildirildi.