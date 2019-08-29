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Kıdemli Albay Halil Altıntaş Erzincan İl Jandarma Komutanlığına atandı

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Erzincan İl Jandarma Komutanlığına atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. 4 Albay ise generalliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre,


Altıntaş'ın önümüzdeki hafta içerisinde Erzincan'da göreve başlayacağı bildirildi.

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