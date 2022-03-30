“Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan” adlı çocuk oyununu sahneledi

Erzincan'da Tiyatro Kulübü ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD öğrencileri tarafından Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde “Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan” adlı çocuk oyunu sergilendi.

Sara Şahinkanat'ın yazdığı “Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan” adlı resimli çocuk kitabından hareketle hazırlanılan tiyatro oyunu, çocuk izleyicilerden büyük ilgi gördü. Tiyatro Kulübü Akademik Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Uzuner Yurt, Kütüphane Haftası ve Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Amacımız çocuklara sevdiği masal kahramanları ile birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Çocukların oyuna yoğun bir katılım ve ilgi göstermesi mutluluk verici” dedi.

Yurt, tiyatronun cumartesi günü de tekrar çocuklar için sahneleneceğini sözlerine ekledi.

Erzincan Çocuk Kütüphanesi Sorumlu Müdürü Sevilay Korkmaz'da, “Bizim kütüphanemizin amacı çocuğu kitapla buluşturmak ve kitap okuma zevkinin başlatılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda çocuğun vaktini olumlu bir şekilde geçirmesini sağlamaktır. Bunun için Kütüphane Haftasında çocuklarımızı kitaplarla böyle bir etkinlikle buluşturduk.” diye konuştu.

Tiyatro gösterisinin ardından oyunu sahneleyen öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.