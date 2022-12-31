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Kiralanan 28 özel halk otobüsü sefere başlıyor

Erzincan’da 9 belde ve 3 köyde yaşanan ulaşım mağduriyetini gidermek üzere kiralanan 28 adet özel halk otobüsü yarın (1 ocak) itibariyle sefere başlıyor.

Erzincan'da 9 belde ve 3 köyde yaşanan ulaşım mağduriyetini gidermek üzere kiralanan 28 adet özel halk otobüsü yarın (1 ocak) itibariyle sefere başlıyor.


Erzincan Belediyesince 28 adet özel halk otobüsü kiralandı. Kiralanan özel halk otobüslerinin Erzincan Belediyesine sonradan dahil olan 9 belde ve 3 köye sefer yapacakları belirtildi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsçülerle olan mahkemenin devam ettiği bu süreçte kiralanan 28 adet otobüsten 65 yaş üzeri, engelli, gazi ve şehit yakını ailelerin ücretsiz yararlanacakları kaydedildi.

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