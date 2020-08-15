Kırsalda attan düşen veteriner helikopterle kurtarıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi dağlık kırsalda attan düşerek yaralanan veteriner, askeri helikopterle kurtarıldı.

Mera tespit çalışmasına at sırtında giden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli attan düşerek kalça kemiğini kırdı. Bölgenin dağlık ve kayalık olmasından dolayı karadan tahliye imkanı olmadığından, yaralanan şahıs askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Üzümlü ilçesine bağlı Çayıryazı köyüne mera tespit çalışması yapmak için 3 kişilik ekip yola çıktı. Tespit çalışmasının yapılacak alana araç ile gidilememesinden dolayı köyden temin edilen atlar ile Çayıryazı köyü kırsalına doğru ekipler at sırtında giderken Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Emrah Yemlik attan düşerek yaralandı. Olayın 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardın ardından yararlı Yemlik, talepte bulunulan askeri helikopter ile dağlık alandan alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Yemlik'in kalça kemiğinde kırık tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.