İhlas Haber Ajansı

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Kış ayları yaklaştı turşuluk ürünler pazardaki yerini aldı

Erzincan’da yaz mevsiminin son mahsulü turşuluk ürünler pazardaki yerini almaya başladı.

Erzincan'da yaz mevsiminin son mahsulü turşuluk ürünler pazardaki yerini almaya başladı. Kışa hazırlık yapan vatandaşlar pazara akın etti.


Erzincan'da vazgeçilmez olan ve kış mevsiminde sofralarda eksik olmayan turşunun soğuk algınlığına karşı koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve kan şekerini dengelediği biliniyor.


Bu nedenle kış sezonuna hazırlık yapan Erzincanlı vatandaşlar pazarları dolaşarak en iyi turşuyu kurmak için kolları sıvadı.


Kornişon, acur, fasulye, biber gibi sebze alışverişi yapan vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar esnafını memnun etti.


Havaların yavaş yavaş soğuması ve son bahar ayına girilmesiyle birlikte pazarda yerini alan sebzelerin fiyatı ise kornişon 6-8 TL arasında, acur 7,5 TL, fasulye 10 TL, biber 5 TL'den alıcı buluyor.

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