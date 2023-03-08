Kış aylarında giyilen kalın kıyafetler hastalığa neden oluyor

Kalın giysilerin, hareket etmek gibi fiziksel aktiviteleri zorlaştırarak terlemeye sebep olduğunu kaydeden uzmanlar, kalın giysi tercih edenlerin yürürken dahi terleyeceği için kış günlerinde soğuk algınlığı ve gribal hastalıklara davetiye çıkardığını belirtiyor.

Uzmanlara göre toplumdaki yaygın inanışın aksine soğuk kış günleri değil, yanlış tercih edilen kıyafetler nedeniyle düşen vücut ısısı hasta ediyor.

Bunun nedenini ise uzmanlar şöyle açıklıyor;

Aşırı kalın kıyafetler yüzünden oluşan terleme vücuda zarar veriyor. Terin buharlaşarak vücuttan atılması vücut fonksiyonları açışından önem arz ediyor. Ancak kalın kıyafetler teri vücuttan alıp dış ortama veremediği için vücut nemli ve ıslak kalıyor. Bu durumda terin yol açtığı soğuk ortam vücut direncinin daha çok düşmesine ve hastalıklara açık hale gelmesine yol açıyor.

“Lahana gibi kat kat giyinilmeli”

Lahana gibi kat kat giyinmeyi tavsiye eden uzmanlar kış aylarında tercih edilen giysilerin yün değil yüzde yüz pamuk olması gerektiğini vurguluyor. İnce ve birkaç kat kıyafetin üzerine ince bir mont ya da kaban giyinilmesini öneren uzmanlar, havanın sıcak olması durumunda 2 parça kıyafetin çıkarılarak terlemenin önüne geçilebileceğini belirtiyor.