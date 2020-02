Kış günlerinde sağlıklı beslenmeye dikkat!

Güneşin etkisini azaltması ile ısı değişimlerine maruz kalan metabolizmanın, soğuk hava ile daha kolay mücadele etmek için yavaşlamaya başladığını belirten Diyetisyen Merve Tuysuz, “Kış aylarından bağışıklık sistemimizin de etkilendiği hava değişimi daha kolay nezle ve grip gibi hastalıklara sebep olur. Güneşin etkisinin de azalmasıyla depresyon ve yorgunluk hissinde artış görülür. Bu durumlara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için beslenmemize dikkat etmeliyiz. Aktif ve güçlü bir savunma mekanizmasının temelinde yeterli ve dengeli beslenme bulunur. Bunun yanında özellikle bakterilere karşı vücudu zararlı maddelere karşı koruyan C vitamini tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mevsimde portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller C vitamini içeren meyvelerdir. Meyvelerin yanı sıra limon, brokoli, pul biber besinler de aynı şekilde yüksek antioksidant içermektedir. C vitamini yeterli miktarda almak için sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor” dedi.

“Balığı soframızdan eksik etmeyelim”

Yapılan çalışmalar sonucunda omega 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek ve hastalıklara karşı koruduğu ifade eden Tuysuz, “Omega -3 yağ asitleri en fazla balıkta bulunmaktadır. Kış aylarında sofralarımızda taze balığa haftada 2-3 kez yer açmalıyız. Ton balığı, somon, ringa, uskumru tarzı balıkları tercih edebilirsiniz. Balık haricinde soya fasulyesi, lahana, semizotu, ıspanak ve ceviz gibi yiyeceklerde Omega -3 bulunur. Yüksek proteinli besinlerin endorfin ve serotonin hormonunu arttırmasından dolayı kış aylarında beslenmenizde protein içeriği yüksek besinlere daha çok yer vermeliyiz. Özellikle yumurta, et, süt ve yoğurt gibi hayvansal ürünlerde yoğun olarak bulunan B12 vitaminin eksikliğinin görülmesi depresyon üzerinde etkilidir. Bunun yanında yeşil ve lifli sebzeler folik asitten; yumurta, tam tahıllılar ve ton balığı ise selenyumdan zengin besinlerdir” diye konuştu.

“Kışın su içme alışkanlığımızı kaybetmeyelim”

Suyun metabolizmayı hızlandırdığını kaydeden Merve Tuysuz, “Yaz mevsiminde kazandığımız ve kış aylarında çoğumuzun kaybettiği bir alışkanlıkta su içmektir. Soğuyan havalarla birlikte su tüketimimiz gün geçtikçe kendini içimizi ısıtan çay ve kahve gibi içeceklere bırakır. Fakat suyun yerini hiçbir içecek alamaz. Bu nedenle günde 10-12 su bardağı su içme alışkanlığımızı mevsimlerin etkilerine maruz bırakmadan devam ettirmek gerekir” ifadelerini kullandı.