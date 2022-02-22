İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kış sezonunda tahrip olan kaldırım ve yollarda tadilat çalışmalarını başladı

Erzincan’da kış sezonu boyunca tahrip olan kaldırım ve yollarda tadilat çalışmalarını başlatıldı.

Erzincan'da kış sezonu boyunca tahrip olan kaldırım ve yollarda tadilat çalışmalarını başlatıldı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bu yıl tüm ülkede olduğu gibi Erzincan'da da kar yağışlarının etkili olması sebebiyle yoğun küreme çalışmaları esnasında ve çeşitli sebeplerle tahrip olan kaldırım ve yollarda tadilat çalışmaları kent genelinde devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında ekipler şehrin çeşitli bölgelerinde tadilat gerektiren kaldırım ve yollarda parke, andezit ve bordürlerin değişimlerini gerçekleştirerek hem trafik hem de yaya güvenliğini sağlıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.