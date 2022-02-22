Kış sezonunda tahrip olan kaldırım ve yollarda tadilat çalışmalarını başladı

Erzincan'da kış sezonu boyunca tahrip olan kaldırım ve yollarda tadilat çalışmalarını başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bu yıl tüm ülkede olduğu gibi Erzincan'da da kar yağışlarının etkili olması sebebiyle yoğun küreme çalışmaları esnasında ve çeşitli sebeplerle tahrip olan kaldırım ve yollarda tadilat çalışmaları kent genelinde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler şehrin çeşitli bölgelerinde tadilat gerektiren kaldırım ve yollarda parke, andezit ve bordürlerin değişimlerini gerçekleştirerek hem trafik hem de yaya güvenliğini sağlıyor.