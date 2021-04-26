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Kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar yüksek kesimlerde yiyecek bulamayınca yaşam alanına inmeye başladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar yüksek kesimlerde yiyecek bulamayınca yaşam alanına inmeye başladı. Arı kovanlarına saldıran ayılar karınlarını balla doyurdu.


İlçeye bağlı Çalkışlaköyü mevkiinde Ömer Durmuş'a ait arı kovanlarını boz ayı parçaladı. Kış uykusundan uyanan boz ayıların arıların yaşam alanlarına zarar verdiğini dile getiren Ömer Durmuş, “Ayılar kış uykusundan uyanarak zarar vermeye başladı. Boz ayılar kovanlarımı parçaladı. Ayıların verdiği zararı kim karşılayacak. Karın kalkmasıyla aylardır uykudaki ayılar uyanmaya başladı. Bundan sonra daha çok zarar verecekler ama bizim elimiz kolumuz bağlı. 20 bin liraya varan cezası olduğu için biz ayıya zarar vermekten korkuyoruz" dedi.

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