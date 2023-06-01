Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40'ıncı yılında düzenlenen programla anıldı.

Çile", "Ben ve Ötesi", "Kaldırımlar", "Örümcek Ağı" ve "Reis Bey" gibi kaleme aldığı birçok şiir, tiyatro oyunu, roman ile Türk edebiyatına damgasını vuran Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40'ıncı yılında anıldı. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı çerçevesinde de yer alan Necip Fazıl Kısakürek'in anıldığı programa Erzincan Anadolu Mektebi öğrencileri de iştirak ettiler. Program kapsamında sabah 10.00'da başlayan açılış töreninin ardından panel konuşmaları yapıldı. Öğlen yemeğinde Erzincan Anadolu Mektebi öğrencileriyle de bir araya gelen Anadolu Mektebi yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Erzincan Anadolu Mektebi faaliyetleri ve Erzincan'da 2023 yılında yapılan Anadolu Mektebi panelleri hakkında bilgi edinerek faaliyetlere katılan öğrencilerin görüşlerini aldı. Tarihi şehir gezisine katılan Anadolu Mektebi öğrencileri, halen devam etmekte olan programdaki etkinliklerde bir araya gelerek iller arası yürütülen sosyal paylaşım ortamına katıldılar.