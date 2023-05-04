Kişisel Gelişim Uzmanı İpek, öğrencilerle buluştu

Eğitim Danışmanı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sinan İpek, Erzincan'da öğrencilerle buluştu.

İpek, YKS'ye girecek olan 12. sınıf öğrencilerine ve LGS'ye girecek olan 8. sınıf öğrencilerine yönelik kişisel gelişim, hafıza teknikleri, sınav kaygısı ve motivasyon eğitimini içeren “Son Depar” konulu seminer verdi.

Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen seminere, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, Şube Müdürü Hasan Güneş, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir'in açılış ve selamlama konuşmasının ardından Erzincanlı öğrencilerle iki farklı oturum halinde buluşan Eğitim Danışmanı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sinan İpek, yakın zamanda gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı ve Liselere Geçiş Sınavı sonrası hayatlarında nelerin değiştirebileceğini öğrencilerle paylaştı.

İpek, öğrencilere karşılarına çıkacak zorluklar, sınav heyecanının nasıl yenilebileceği, çevresel faktörlerin başarıya olan etkileri, zihin haritalarını devreye sokarak nasıl odaklanılabileceği, hafıza tekniklerini kullanarak beynin sağ ve sol loblarını nasıl kullanılacağına dair teknikler, işitsel, görsel, kinestetik zekâ tiplerinin nasıl ders çalışması gerektiği, uyku problemleri, bakmak ile görmek arasında kaçırılan başarıların nasıl yakalanabileceği, sınav öncesi egzersizler ile hafızanın güçlendirilmesi ve kaygının azalması konusunda bilgiler verdi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Sinan İpek söyleşide yaptığı konuşmada, "Bir öğrencinin öncelikle başarabilmesi için çalışması, çalışabilmesi için de ikna edilmesi kanısındayım ve ben de onlarla bu söyleşilerde neden çalışmaları gerektiği konusunda kendi yöntemlerim ve uzmanlardan aldığım bilgileri harmanlayarak desteklemekteyim. Seminerin en önemli konusu olan acı yoksa başarı da yok. Sen yeter ki bırakma´ sözü ise rekabetin yoğunlaştığı, artık bir yerlerde olmak için bedellerin ödenmesi gerektiğini vurgulamaktayım." dedi.

Sinan İpek seminerde ayrıca sınavlarla ilişkin anılarını ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak sınav teknikleri konusunda taktikler verdi. İpek program sonunda öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.