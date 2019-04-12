Erzincan'da merkez Kız Kur'an kursları arası temel dini bilgiler yarışması yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kurslarına katılımı artırmak ve teşvik etmek amacıyla Kur'an kursları arasında her yıl düzenlediği yarışmalardan, Temel Dini bilgiler Yarışması İl müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in de hazır bulunduğu yarışmaya 12 kursun yarışmacı öğrencileri katıldılar.

Yapılan yarışma neticesinde, Şekerci İsmail Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Ayşe Astam birinciliği, Çukurkuyu Terzibaba Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Zeynep Şevval Altay ikinciliği, Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursu öğrencisi Fadime Olgun ve KYK D Blok Kız Kur'an Kursu öğrencisi Şeyda Küçük ise üçüncülüğü elde ettiler.

Yarışma birincisi bir gram altın ve çeşitli kitaplarla ödüllendirilirken, diğer yarışmacılara Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan kitaplardan birer set hediye edildi.