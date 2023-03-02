Kız Kur'an Kursu öğrencileri harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Erzincan'da Kız Kur'an Kursu öğrencileri, depremzedelerin yaralarının sarılması ve onlara destek olmak amacıyla biriktirmiş oldukları 3 bin 730 TL harçlıklarını İl Müftüsü Muharrem Gül'e teslim ettiler.

İl Müftüsü Muharrem Gül; "Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla biz kullarına "İyilik ve takvada yardımlaşın" diye emrediyor. Hafızlarımız yaptıkları bu güzel davranışla Rabbimizin bu emrinin gereğini en güzel şekilde yerine getirdiler. Ezberlemekte oldukları Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uygun hareket ederek genç nesillere örnek oldular. Bu güzel davranışlarından dolayı hafızlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Devlet - Millet elele, Türkiye tek yürek birlik ve beraberlik içerisinde depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.