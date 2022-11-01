Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Kanserle mücadelede en etkili yollardan birisi, kansere sebep olan etkenlerden kaçınılması ve hastalığın erken teşhis edilmesidir.

Hastalığın erken teşhisi amacıyla toplum tabanlı kanser tarama programları yapılmaktadır. Tarama programı uygulanacak olan kanserlerde, erken evrede tanı sağlanarak bu kanserlere bağlı morbidite ve mortalite oranları düşürülecektir.

Bu çerçevede müdürlüğümüz Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi eğitimcileri tarafından, Mengücek Gazi Kız Öğrenci Yurdunda kanser taramaları hakkında eğitim verildi.” denildi.