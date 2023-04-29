Kızgınlık tespit cihazı dağıtım töreni yapıldı

100.000 TL olan yüzde 70 hibeli “Erzincan İlindeki Damızlık Büyükbaş Hayvanlarda Kızgınlığın Tespiti İle Verimliliği Artırma Projesi" çerçevesinde Erzincan'da damızlık sığırı olan 80 işletmeye 1 okuyucu ve bu okuyucuya tanımlanabilen 5 pedometre, törenle dağıtıldı.

Proje sayesinde; İşletmelerde düve ve ineklerde kızgınlık dönemi tespitinin yapılması için teknolojinin etkin kullanımının sağlanması ile kızgınlık döneminin hızlı ve kolay tespiti sağlanacak. İşletmelerde kızgınlık takibinden kaynaklı doğum zaman kaybının önüne geçilecek. İşletmelerin teknoloji ile entegrasyonu sağlanacak. Gizli kızgınlıklar tespit edilecek. Yıl içerisinde işletmelerde doğan buzağı sayılarında artış sağlanacak.