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Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi'nde asfaltlama çalışmaları

Kızılay-Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çevre düzenleme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kızılay-Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çevre düzenleme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.


Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi'nde altyapı, tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile asfalt serim çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.


1. etabı hayata geçirilen Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 370 konut ve 49 iş yeri yer alıyor. 7 Temmuz'da satışa çıkarılacak olan proje alanında çevre düzenleme ve yol yapım çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 300 metre uzunluğunda 16 m genişliğinde olan yola 1000 ton asfalt dökülüyor.

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