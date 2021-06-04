Kızılay İçecek üretim kapasitesini arttırıyor

Erzincan'da faaliyet gösteren Türk Kızılay Mineralli Su İşletmesi'nde üretimin artırılması amacıyla yeni üretim hattı hizmete girdi.

Türk Kızılay Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık maden suyu fabrikalarında üretimi arttırdıklarını belirterek, “Maden suyunu dünyaya anlatmaya gayret ediyoruz. Bu su dünyanın en yüksek magnezyumlu suyu. Bu su litresinde 317 miligram ile dünyanın en kaliteli sağlık ve spor içeceği. Gökten yağan su toprağın altına akifere süzülüyor, 300 yıllık bir serüvenle bu halini alıyor. Toprağın içerisindeki doğal mineralleri alıyor ve toprağın dışına çıkıyor. Bu bizim akıl, ruh ve kalp sağlığımıza iyi gelen, ilaç olarak alsanız biyoyararlılığı bu kadar değil. Bebeklere dahi içirilmesi gereken çok kıymetli bir ürün. Avrupa'da kişi başı 100 litrenin üzerinde maden suyu tüketiliyor. Türkiye'de ise bu tüketimin 12-13 litre” dedi.

Konuşmaların ardından tesis katılımcılar tarafından gezildi.