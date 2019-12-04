Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Kızılay ve Hocabey Mahallelerinin acele kamulaştırma kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatı ile kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor.

Komisyon Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur'un yaptığı Erzincan Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü Personellerinden oluşan komisyonun bugünkü toplantısına Belediye Başkanı Bekir Aksun'da katıldı.

Çalışmaları yakinen takip eden Belediye Başkanı Bekir Aksun Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ve ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Aksun burada yaptığı açıklamada “Komisyonumuz hassasiyetle vatandaşlarımızın mağdur olmaması, haklarının tamamıyla korunması, daha düzenli ve ferah yaşam alanları oluşturmak için planlı bir şekilde sürecin daha hızlı ilerlemesine gayret gösteriyor. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp projemizi en kısa süre içerisinde Kızılay ve Hocabey Mahallesi hak sahiplerine ve tüm vatandaşlarımıza sunacağız. Şuan arkadaşlarımız bunun için çalışıyorlar. Tekraren ifade etmeliyim ki en önemli husus hak sahiplerinin mutluluğu ve huzuru olacak, inşallah projemizi sunduğumuzda vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile haklarının kendilerine teslim edileceğini anlayacaklardır” dedi.