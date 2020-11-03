Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret

Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Vali Makas, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mumcu, Türk Kızılay'ının, afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamasının yanı sıra toplumda yardımlaşmanın geliştirilmesi ve güvenli kan temininin gerçekleştirilmesi maksadıyla hizmet verdiğini kaydetti.

Vali Makas, İzmir depreminde de gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları ve yürüttükleri bu anlamlı vazifeler ile halkın gönlünde taht kuran Türk Kızılay'ı çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.