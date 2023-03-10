Erzincan'ı Sivas'a bağlayan 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili olurken, ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Kızıldağ Geçidinde kar yağışı etkili oluyor. Dağların tamamen karla kaplandığı güzergahta tır sürücüleri araçlarını kaydırmamak için yoğun gayret sarf ediyor. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sürücülerden mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarını istedi. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur yüksekler karla karışık yağmurlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

“Çığ, buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Şehir merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 derece olurken Bayburt'ta 0, Erzincan'da ise 4 derece olarak kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı ise Palandöken Kayak Merkezinde 120, Ergan Kayak Merkezinde 54, Sarıkamış Kayak Merkezinde 48 santimetre olarak kaydedildi.