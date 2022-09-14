Kocası tarafından öldürülen kadının mart ayında uzaklaştırma kararı bitmesinin ardından uzatma talebinde bulunmadığı açıklandı

Erzincan'da 2 çocuk annesi Handan Ö'nün kocası tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada kocası tarafından öldürülen kadının mart ayında uzaklaştırma kararı bitmesinin ardından uzatma talebinde bulunmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“12.09.2022 günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak, maktule H.Ö. (31) polis ekiplerimizce ilimiz Halitpaşa Mahallesindeki ikametinde kesici aletle yaralanmış olarak bulunmuş, 112 vasıtasıyla ilimiz Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Konu ile ilgili olarak yapılan arşiv araştırmalarında maktule H.Ö'nün resmi nikahlı eşi A.Ö (31)'den 03.02.2022 tarihinde kasten yaralama-tehdit-hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu ve 1 ay süre ile uzaklaştırma tedbiri uygulandığı, şüphelinin ertesi gün mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest kaldığı, 04.03.2022 tarihinde uzaklaştırma kararının bitiminden sonra maktulenin uzaklaştırma kararı ile ilgili herhangi bir uzatma talebinde bulunmadığı ve devam eden günlerde şüpheli ile aynı evi kullandıkları tanık beyanlarından anlaşılmıştır.

Gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs 13.09.2022 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”