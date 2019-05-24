Serginin açılışını İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptı. Sergiye Gün'ün yanı sıra İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Stantları tek tek inceleyerek minik öğrencilerden bilgi alan Gün projelerde görev alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

"Koleksiyon ve Halı Dokuma Sergisi"nde "Minik Koleksiyoncular İş Başında" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğrencilerin sene içerisinde hazırladıkları kartpostal, oyuncak, deniz kabuğu ve yaprak gibi çeşitli koleksiyonlar sergilendi. Bu projede amaç çocukların sorumluluk alarak özgüven sahibi bireyler olarak yetişmeleri ve öğrencilere gruplama, sınıflama gibi bilişsel beceri kazandırmaları amaçlandı.

Sergide bulunan halı dokuma çalışmaları "Küçük Tezgahta Minik Ustalar" adlı proje kapsamında, EBYÜ Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Müge Yurtsever Kılıçgün'ün desteğiyle hazırlandı ve öğrencilerin dokuma tezgahlarında minik halıları dokumaları sağlanıyor. Bu projedeki amaç çocukların küçük kas gelişimlerine katkı sağlamak, el-göz koordinasyon becerilerini geliştirmek, çocukların özgün ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak olarak gerçekleştiriliyor.

Sergide çocukların öğretmenleriyle birlikte sene içerisinde bireysel ve grupça yaptıkları Ebru çalışmaları da sergilendi. Öğrencilerin ebru sanatıyla tanıştıkları bu etkinlikteki amaç çocukların sanata karşı ilgilerini uyandırmak ve okul öncesi eğitimde sanat etkinliklerinin çocuklar üzerindeki olumlu etkinlerinden faydalanmalarını sağlamak.