Köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan dağ keçisini vatandaşlar kurtardı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde ormanlık alanda 20'e yakın başıboş köpeğin saldırısına uğrayan dağ keçisi arka ayaklarından yaralandı. Olayı gören iki kişi dağ keçisini köpeklerin saldırısından kurtardı.

Olay, Erzincan merkeze 29 kilometre mesafedeki Çağlayan beldesinin ormanlık alanında meydana geldi. Kış aylarında dağdan aşağı bölgelere kadar inen dağ keçisi sürüsünü fark eden 20'e yakın başıboş ve çoban köpekleri saldırıda bulundu. Sürüyü bölüp 5- 6 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek dağ keçisini yakalayan köpekler keçiyi telef etmeye çalışırken o esnada doğada yürüyüş yapan iki kişi tarafından fark edildi. Köpeklerin saldırısından dağ keçisini kurtaran vatandaşlar durumu jandarma ve DKMP ekiplerine bildirdi.

Arka ayaklarından yaralanan dağ keçisi tedavi edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.