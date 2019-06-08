Köprüden Karasu Nehrine atlayan kadını boğulmaktan çoban kurtardı

Erzincan'da yaşadığı psikolojik nedenlerden ötürü köprüden Karasu Nehrine atlayan 4 çocuk annesi kadını, olaya tesadüfen tanık olan çoban kurtardı. Çobanlık yapan Orhan İlçi'nin sudan çıkardığı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Erzincan - Çağlayan yolu üzerindeki Fırat Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailevi geçimsizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan 4 çocuk annesi 35 yaşlarındaki kadın köprünün ayağından kendisini aşağıdan geçen Karasu Nehrine bıraktı. Bu esnada köprünün aşağısında koyun sürüsünü otlatan Orhan İlçi, olaya tanık oldu. Nehirde çırpınarak akıntıya kapılan kadını gören İlçi, suya girerek kadının yanına ulaştı. Kadını sudan çıkaran İlçi, yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istedi. Yoldan geçen bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası polis ekipleri Fırat Köprüsü civarında incelemede bulunarak kadını kurtaran Orhan İlçi'nin ifadesine başvurdu.