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Kore gazisi 92 yaşında vefat etti

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 92 yaşındaki Kore gazisi Zeynel Polat, hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 92 yaşındaki Kore gazisi Zeynel Polat, hayatını kaybetti.


Tercan'a bağlı Çatakdere köyünde yaşayan 6 çocuk babası Zeynel Polat, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından dolayı yaşama veda etti. Kore gazisi Polat'ın cenazesi bugün düzenlenecek törenle Çatakdere köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.


Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, bir süre önce Kore gazisi Zeynel Polat'ı evinde ziyaret etmişti.

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