Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan, YAŞ kararıyla emekliye sevk edildi

3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliye sevk edildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ı ve 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan'ı makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Mehmet Makas, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'a ve 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan'a emeklilik hayatlarında aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diledi.

Vali Makas daha sonra 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala'yı da makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.