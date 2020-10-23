İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığının yayımladığı korona virüs tedbirleri genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin dördüncü gününde Türkiye genelinde tanılı, temaslı ve izolasyona tabi vatandaşların kuralları ihlal edip etmediği denetlendi.


Erzincan'da toplamda 7 gün sürecek olan denetimlerin dördüncü gününde tanılı, temaslı ve izolasyona tabi vatandaşların kuralları ihlal edip etmediği denetlenirken, kafeler, mağazalar ve iş yerlerinin de Covid-19 tedbirlerine uyup uymadığına bakıldı.


Denetimlerle ilgili şu bilgiler verildi:


“7 gün 7 konu 7 denetim faaliyetleri devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetim ekiplerimizce, tanılı yada temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan vatandaşlar evlerinde denetlenerek uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Sağlık için hepimiz için lütfen kurallara uyalım. Özellikle içinde bulunduğumuz hafta İçişleri Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde tüm Türkiye'de 7 gün 7 konuda denetim gerçekleştiriyoruz. Bugün özellikle tanılı, temas ve izolasyona tabi vatandaşlarımızın bu süreçle ilgili herhangi bir ihlali olup olmadığının ağırlıklı olarak denetimini yapıyoruz. İzolasyona tabi vatandaşlarımızın evlerinde denetimleri muhtarlarımız, kamu görevlilerimiz eliyle zaten düzenli olarak yapılıyor”

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.