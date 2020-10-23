Korona virüs denetimleri sürüyor

Erzincan'da toplamda 7 gün sürecek olan denetimlerin dördüncü gününde tanılı, temaslı ve izolasyona tabi vatandaşların kuralları ihlal edip etmediği denetlenirken, kafeler, mağazalar ve iş yerlerinin de Covid-19 tedbirlerine uyup uymadığına bakıldı.

Denetimlerle ilgili şu bilgiler verildi:

“7 gün 7 konu 7 denetim faaliyetleri devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetim ekiplerimizce, tanılı yada temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan vatandaşlar evlerinde denetlenerek uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Sağlık için hepimiz için lütfen kurallara uyalım. Özellikle içinde bulunduğumuz hafta İçişleri Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde tüm Türkiye'de 7 gün 7 konuda denetim gerçekleştiriyoruz. Bugün özellikle tanılı, temas ve izolasyona tabi vatandaşlarımızın bu süreçle ilgili herhangi bir ihlali olup olmadığının ağırlıklı olarak denetimini yapıyoruz. İzolasyona tabi vatandaşlarımızın evlerinde denetimleri muhtarlarımız, kamu görevlilerimiz eliyle zaten düzenli olarak yapılıyor”