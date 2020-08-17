Korona virüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan karar doğrultusunda il genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (elektif-cerrahi) girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Erzincan'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce yeni kararlar alındı. Erzincan Valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/işkolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Düğünlerde havai fişek kullanımı yasaklandı

Bu kapsamda İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmalarının yasaklanmasına, ilimiz genelinde sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına, düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılmasına, düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanmasına, İlimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine,

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.