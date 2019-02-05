Erzincan'da koruyucu aile eğitimi sertifika töreni yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal il Müdürlüğü bünyesinde koruyucu ailelerin birinci kademe eğitimleri sonunda düzenlenen sertifika töreni programı koruyucu aileler ve çocuklarının katılımlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını İl Müdürü Muhammer Doğan yaptı. İl Müdürü Doğan; çocuklar için aile ortamının çok önemli olduğunu belirterek, çocuklar için özveride bulunan ve huzurlu bir ev ortamı sağlayan koruyucu ailelere tebrik ve şükranlarını iletti. il Müdürlüğü bünyesindeki koruyucu ailelerin her birinin sertifikasının bulunduğunu belirten Doğan toplamda 49 ailenin sertifika sahibi olduğunu aynı zamanda şuanda 46 çocuğun 36 koruyucu aile yanında resmi olarak bakımının sürdüğünü 2 çocuğun ise uyum süreci kapsamında hizmet sürecinden faydalandığı kısa süre içerisinde işlemlerinin tamamlanacağını belirtti.

İl Müdürü Muhammer Doğan'ın konuşmalarının ardından sertifika törenine geçildi. Tören, birlikte yenilen öğlen yemeği ve çektirilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Günün sonunda İl Müdürü Muhammer Doğan etkinlikteki özverili çalışmalarından dolayı Koruyucu Aile Birimine teşekkürlerini ileterek başarılarının devamını diledi.