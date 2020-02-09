İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy nüfusu en çok azalan il Erzincan oldu

Türkiye’de 2015-2019 yılları arasında köy nüfusu en çok azalan il Erzincan oldu.

Türkiye'de 2015-2019 yılları arasında köy nüfusu en çok azalan il Erzincan oldu.


Türkiye'de 2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin 15'inde köy nüfusu artarken 36'sında azaldı. Köy nüfusunun en çok azaldığı il 38 bin 559 kişiyle Erzincan, en çok arttığı il 12 bin 423 kişiyle Gümüşhane oldu.


Öte yandan İstanbul'daki Erzincanlı sayısı Erzincan'dakinin 1.33 katı. İstanbul'daki Erzincan nüfusu 307,842. Erzincan toplam nüfusu 231,414.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.