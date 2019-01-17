Köyde doğum sancısı çeken kadın için ekipler seferber oldu

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan ve doğum sancısı çeken kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde yaşayan 27 yaşındaki Semra Yılmaz doğum sancısı çekmeye başlayınca 112 acil ekiplerine haber verildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri ambulansla yola çıktı. Bir süre ilerleyen sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda daha fazla gidemeyince, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen iş makineleri 35 kilometrelik karla kapalı olan yolda yaklaşık 2 saat boyunca kar temizleme çalışması yürüttü. İş makineleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kardan temizlenirken, sağlık ekipleri Semra Yılmaz'a ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semra Yılmaz ambulansa alınarak Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz burada sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.