Köylülerin kurduğu kooperatif bölge ekonomisine katkı veriyor

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2002 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 200 adet gebe güvenin dağıtımıyla faaliyetlerine başlayan kooperatif, köyde üretilen sütü modern mandırada işleyerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Yurtbaşı köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ürettiği tulum peyniri, yoğurt ve tereyağını hem Refahiye'de hem de ilçe dışından gelen vatandaşlara pazarlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Yurtbaşı köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde bulunan mandırayı gezerek Kooperatif Başkanı Zübeyir Durna'dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Yapılan ziyarette bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarım Bakanlığı'nın son yıllarda tarımsal kalkınma kooperatiflerine büyük destekler aktardığını söyledi.

Yurtbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin örnek çalışmalara imza attığını vurgulayan Şahin, “Başkan Zübeyir bey, kooperatif kurulduğu günden beri çok gayretli çalışıyor. Bizlerde gerekli desteğimizi sunduk. Bu kooperatif bölge hayvancılığının gelişmesi adına çok önemli bir örnek olduğunu” belirtti.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ise “Bende her daim Can Köyler markasını evimde kullanıyorum. Bu markada ilçemiz adına önemli bir değerdir. Kooperatifi Başkanı, Zübeyir beye çalışmalarında başarılar diliyorum. Refahiye Belediyesi olarak daima üreticinin yanındayız” diye konuştu.

Yurtbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zübeyir Durna'da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kooperatifin çevre köylerin kalkınması ve hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.