Köylünün yatırım bütçesi, fuarda ikram edilecek malzeme alımları, kayak tesisi pistine harcanmış

Türkiye'de 2019 verilerine göre köy nüfusu en çok azalan il Erzincan olurken, köylere yatırım için harcanması gereken bütçenin fuarda ikram edilecek malzeme alımları, kayak tesisi pisti gibi alakasız işlere harcandığı ortaya çıktı.

Erzincan İl Özel İdaresi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, Erzincan'da köylere yatırım için harcanması gereken bütçenin alakasız işlere harcandığı ortaya çıktı. Köylere yatırım için ayrılan bütçe, alakası olmayan kurtuluş etkinlikleri, fuarda ikram edilecek malzeme alımları, kayak tesisi pisti, karlama, teleski, telesiyej ve aydınlatma işleri, stadyum yapımı, hastane yapım ve tasfiye işi, vali yardımcıları konağı onarım işi, kuran kursu inşaatı işi, imam hatip ile ilköğretim okul inşaatları ile bunların doğalgaz dönüşüm işleri, kar motoru alımı, ilçe emniyet müdürlüğü yapım işleri, ilçe jandarma komutanlığı yapım işleri, plent tesisi kurulumu, kaymakam lojmanı çevre düzenleme ile doğalgaz dönüşümü işleri, kaymakamlara makam aracı alımları, polis lojmanı yapım işleri, araç kiralamaları, Göçmen Haftası etkinlik harcamaları, sosyal tesis programları, Turizm Haftası etkinliği hediyelik eşya alım harcamaları vb. işler için aktarılmış.

2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunun denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler kısmında Bulgu 2: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine kanunda öngörülmeyen şekilde aktarmalar yapılması başlığı altında şu bilgilere yer verildi:

“5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun, ‘Köylere Hizmet Götürme Birlikleri' başlıklı 18. maddesinin 5793 sayılı kanunun 44'üncü maddesi ile değişik üçüncü fıkrasında; “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılabilir.” denilmek suretiyle söz konusu birliklere yapılacak aktarmalarla ilgili esaslara dair bir düzenleme yapılmış ve kanun koyucu köylere hizmet götürme birliklerine sadece madde metninde sayılan yatırımlar için ayrılan ödeneklerin aktarılmasına cevaz vermiştir.

Ancak; Erzincan İl Özel İdaresinde köye yönelik hizmet ve yatırımlar ile alakası olmayan (kurtuluş etkinlikleri harcamaları, fuarda ikram edilecek malzeme alımları, kayak tesisi pisti, karlama, teleski, telesiyej ve aydınlatma işleri, stadyum yapımı, hastane yapım ve tasfiye işi, vali yardımcıları konağı onarım işi, kuran kursu inşaatı işi, imam hatip ile ilköğretim okul inşaatları ile bunların doğalgaz dönüşüm işleri, kar motoru alımı, ilçe emniyet müdürlüğü yapım işleri, ilçe jandarma komutanlığı yapım işleri, plent tesisi kurulumu, kaymakam lojmanı çevre düzenleme ile doğalgaz dönüşümü işleri, kaymakamlara makam aracı alımları, polis lojmanı yapım işleri, araç kiralamaları, Göçmen Haftası etkinlik harcamaları, sosyal tesis programları, Turizm Haftası etkinliği hediyelik eşya alım harcamaları vb.) işler için de aktarmalar yapılmıştır.

Erzincan İl Özel İdaresi kendi bütçesinde yer alan ve bizzat kendisinin gerçekleştirmesi gereken işleri köylere hizmet götürme birliklerine yaptırarak 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinin dışına çıkmaktadır.”

Sayıştay raporunda köye yönelik hizmetlere ilişkin olmayıp birliklere aktarılan ödeneklerin tablosu şöyle açıklandı:

- Erzincan Yeni Şehir Stadyumu yapım işi 5.000.000,00 TL.

- 500 Yataklı Devlet Hastanesi yapım için tasfiye işi 2.091.072,78 TL.

- Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali kurulum işi 2.432.917,58 TL.

- Ergan Dağı Teleski Tesisleri ve yapay karlama sistemi yapım işi 1.240.362,90 TL.

- Ergan Dağı dört kişilik kapalı tip sandalyeli otomatik klemli telesiyej tesisi 1.073.703,46 TL.

- Ergan Dağı Kayak Merkezi pist yapım işi 805.899,85 TL.

- Ergan Dağı Teleski Tesisleri ve yapay karlama sistemi yapım işi 784.629,11 TL.

- Ergan Dağı Kayak Merkezi og kablolaması yapım işi 710.463,84 TL.

- Ergan Dağı Kayak Merkezi suni karlama hattının 500 mt. Kısmı sökülmesi işi 372.217,73 TL.

- Ergan Dağı pist aydınlatma yapım işi 286.565,89 15 TL.

- Temmuz Milli İrade ve Şehitler Günü etkinliklerine ilişkin ödemeler 166.601,31 TL.

- 1 adet kar motoru alımı 138.001,00 TL.

- Hacı Ali Akın Lisesi iç boya ve onarımı işi 128.608,20 TL.

- Karaağaç Piri Sami Kuran Kursu İlim Merkezi inşaatı işi 125.205,40 TL.

- Karaağaç Piri Sami Kuran Kursu İlim Merkezi İnşaatı Mek. ve Elk. Tes. işi 118.350,01 TL.

- Karaağaç Kuran Kursu alüminyum doğrama ve kompozit kaplama yapım işi 112.100,00 TL.

- 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu doğalgaz dönüşüm işi 111.149,19 TL.

- Karaağaç Kuran Kursu asansör yapım işi 93.220,00 TL.

- Erzincan Vali Yardımcıları Konağı onarım işi 87.746,26 TL.

- Fırat Doğa Sporları Kulübünün ihtiyacı olan rafting malzemesi alımı 69.171,60 TL.

- Karaağaç Piri Sami Kuran Kursu İlim Merkezi inşaatı işi 68.380,86 TL.

- İl Halk Kütüphanesi yeni bina yapımı projeleri 66.000,00 TL.

- Ergan Dağı Kayak Merkezine geçiş kontrol sistemi alımı 62.073,81 TL.

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu Don. Mal. Alım işi 59.377,60 TL.

- Karaağaç Piri Sami Kuran Kursu İlim Merkezi inşaatı işi 58.613,74 TL.

- Karaağaç Piri Sami Kuran Kursu İlim Merkezi İnşaatı Mek. ve Elk. Tes. işi 54.476,32 TL.

- 13 Şubat düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında ihtiyaç duyulan harcamalar 46.506,44 TL.

- 75. Yıl Anaokulu onarım işi 45.967,75 TL.

- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün akreditasyonu bulunan özel firmalara gerekli deney ve testlerin yaptırılması işi 40.000,00 TL.

- İl Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokuluna ek donatım malzemesi alımı 38.999,00 TL.

- İstanbul Fuarında ikram edilmek üzere sembolik malzeme satın alınması 35.000,00 TL.

- Turizm Haftası etkinliklerinde kullanılmak üzere hediyelik eşya alımı 30.000,00 TL.

- Jandarma Tabur Komutanlığı hizmet binaları ve tesisleri yapım işi 8.104.217,72 TL.

- Emniyet Trafik Amirliği binası ve 20 daireli lojman yapım işi 4.175.977,38 TL.

- Emniyet Müdürlüğü binası yapım işi 2.673.507,24 TL.

- Temel Eğitim Okullarının doğalgaz dönüşümü ve onarımı işi 211.139,70 TL.

- Ş.K Yatılı Ortaokulu çatısının sac yapımı işi 100.000,0 TL.

- Emniyet Müdürlüğü 8 daireli polis lojmanı ve Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işi 1.998.131,04 TL.

- Kaymakamlık makam aracı alım işi 75.000,00 TL.

- Emniyet Müdürlüğüne geçici olarak tahsis edilen hizmet binası tadilatı için 55.000,00 TL.

- Kaymakamlık 6 adet araç kiralama işi 51.920,00 TL.

- 200 öğrencilik yurt binasına enerji temini için 50.000,00 TL.

- Ahmet Yesevi Ortaokulu Müdürlüğü lojman binasının kalorifer kazanının değiştirme işi 43.365,00 TL.

- İlçe Emniyet Amirliği Polis Lojmanları ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapım işi 5.021.650,26 TL.

- Aile Destek ve Gençlik Merkezi Yapım İş 595.043,93 TL.

- Kaymakamlık Lojmanı doğalgaz dönüşümü 61.950,00 TL.

- Temel Eğitim Okullarının onarımı 25.000,00 TL.

- Sıcak Asfalt Plent Tesisi alım işi 2.525.200,00 TL.

- Okulların onarımı 45.000,00 TL.

- Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası onarımı 25.000,00 TL.

- Kültür varlığı yapım, alım ve korunması giderleri 400.000,00 TL.

- Kaymakamlık makam aracı alım işi 170.000,00 TL.

- İmam Hatip Ortaokulu onarım işi 150.000,00 TL.

- Aile Destek ve Gençlik Merkezi yapım işi 77.263,30 TL.

- Kaymakamlık Lojmanı çevre düzenlemesi işi 50.000,00 TL.

- Jandarma Asayiş Bölük Binası çevre düzenleme işi 20.646,74 TL.

- 200 kişilik yurt yapım işi 1.418.685,27 TL.

- Emniyet Amirliğine beton bariyer alım işi 80.000,00 TL.

- Kaymakamlık makam aracı alım işi 75.000,00 TL.

- Dünya Göçmen Haftası etkinlikleri işi 59.384,00 TL.

- Aile Destek Merkezi binasının doğalgaz dönüşüm işi 30.000,00 TL.

- Aile Destek ve Gençlik Merkezi yapım işi 200.395,59 TL.

- İmam Hatip Ortaokulu hizmet binası ve bina üstüne bir kat öğretmen lojmanı yapımı proje çizilmesi işi 30.000,00 TL.

- Otlukbeli Polis Lojmanı yapım ikmal işi 41.306,37 TL.

- Otlukbeli Polis Lojmanı yapım ikmal işi 24.421,51 TL.

“Kamu idaresi cevabı”

Erzincan İl Özel İdaresi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, konuya ilişkin kamu idaresi cevabında şu savunmaya yer verildi:

“Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ilimizdeki inşaat sezonunun kısa olması, 4734 sayılı kanunda öngörülen süreçlerin uzun olması nedeniyle hizmetlerde aksama olacağı hususları değerlendirilerek yapılan harcamaların aciliyeti sebebiyle hizmetler birlikler kanalıyla yaptırılmıştır. Bundan sonraki dönemlerde yönetmelik hükümleri gereği uygulama yapılacaktır."

Raporda sonuç olarak, “Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılamayacak ödenekler konusunda idare ile görüş birliğine varılmıştır; ancak idare tarafından bu amaçla gerçekleştirilecek işlemlerin sonraki denetimlerde de izlenmesi uygun olacaktır” denildi.