Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı

Kırsalda aç kalan 3 ayı Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Akarsu Köyüne indi.
Kırsalda aç kalan 3 ayı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Akarsu Köyüne indi. Gece saatlerinde köyün sokaklarında dolaşan ayılar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gece saatlerinde köyün boş sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerası görüntüleri izlenince fark edildi. Kamera görüntülerinde 3 ayının yan yana köyün üst başından alt tarafına doğru rahat bir şekilde ilerleyerek yiyecek aradıkları görüldü.
Havanın aydınlanmasıyla 3 ayının köyden çıkarak ormanlık alana gittikleri kaydedildi.