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Koyun sürüsü karayoluna çıktı, sürücüler şaştı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havaların ısınmasıyla birlikte göçerler yaylalara çıkmak için yola koyuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte göçerler yaylalara çıkmak için yola koyuldu. Erzincan'da yaylaya giden bin küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler şaşırdı.


Erzincan'ın Kemah ilçesinden Munzur Yaylasına çıkacak olan sürü sahipleri yola koyuldu. Yaklaşık 1 hafta sürecek zorlu yolculuk sırasında küçükbaş hayvan sürüsü zaman zaman karayoluna çıktı. Kemah-Kemaliye yolunu kapatan bin küçükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek tebessüm etti.


Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda yol aldı. Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.


Sürü sahiplerinden Sedat Altuner, 1 hafta sürecek zorlu yayla yolculuğuna çıktıklarını ifade ederek, "Baharın gelmesiyle göçe başladık. Yaylaya çıkıyoruz. 1 ay orada kalıp 1,5 ay sonra daha yüksek yaylalara çıkacağız. 1 hafta yolumuz sürecek. 6-7 aydır hayvanlar içerideydi. Mera hasreti sona erdi" dedi.

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