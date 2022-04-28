Küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor

Kenelerden insanlara bulaşan KKKA hastalığına karşı devam eden ilaçlama çalışmaları ile hayvanlar üzerinde bulunan keneler etkisiz hale getirilerek hastalığı insanlara bulaştırmasının önlenmesi amaçlanıyor. KKKA hastalığının, keneler tarafından taşınan bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle bölgede büyük öneme sahip. İl genelinde kene ile mücadele devam ederken özellikle bu aylarda yayla popülasyonunun artması ile beraber vakalarda görülmeye devam ediyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, teknikerler ve teknisyenler gözetiminde gerçekleştirilen keneye karşı ilaçlamalar vatandaşı memnun ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Erzincan merkeze bağlı Elmaköy köyünde küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlandı. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Erkan Alıcı, ilkbaharın gelmesiyle birlikte hayvanlarının üzerlerinde keneleri görmeye başladıklarını belirterek aşılamaya gelen ekiplere teşekkür etti. Alıcı konuşmasında, “Yeşilliğe çıkarttığımız hayvanlarda kene sorunu çıkıyor. Biz de kene sorunu çıktığı için durumu Tarım İl Müdürlüğü'ne bildirdik. Tarım İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız ilaçlarını getirerek birlikte ilaçlama yaptık. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Veteriner Sağlık Teknikeri olarak görev yapan Kürşat Aydınlık ise bahar aylarında meralara ilk çıkan hayvanların küçükbaş olduğu için kenenin ilk hedefinde koyun ve keçilerin olduğunu vurgulayarak, “Bereketin müjdecisi bahar ile birlikte parazitler ortaya çıkmaya başladı. Bunların içerisinde de çiftçimizin en muzdarip olduğu kene mücadelesi. Biliyorsunuz günümüzde keneler insan ölümlerine neden olan hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bakanlığımız da bu konu da tüm imkânlarıyla çiftçimizin yanında. Kene ilaçlarını çiftçimize dağıtarak nasıl uygulayacaklarını, hangi dozda yapacaklarını kendilerine aktarıyoruz. Hayvanlarda kenelerden dolayı doğabilecek hastalıklar hakkında bilgiler veriyoruz. İlaçlama işlemini daha çok çiftçilerimize bırakıyoruz. Biz daha çok hangi dozda ne şekilde yapılacağını gösteriyoruz. Tabii ki yalnız olan çiftçilerimize yardım da ediyoruz. Küçükbaş üzerine yoğunlukla çalışmalar yapıyoruz çünkü ilkbaharın ilk döneminde büyükbaşlar değil küçükbaşlar meraya ilk çıkan hayvanlar. Dolayısıyla parazitlerin de ilk hedefinde küçükbaş hayvanlar oluyor. Büyükbaş havanlarda bu mücadelemiz daha sonra başlıyor” diye konuştu.