KUDAKA'dan 2022'de 196 Milyon TL yatırım, bin 630 yeni istihdam

2022 yılında üretim, istihdam ve ihracat odaklı 116 projeyi destekleyen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), bölgede yaklaşık 196 milyon TL'lik sabit yatırımın gerçekleştirilmesi ve bin 630 kişilik yeni istihdamın oluşturulmasına katkı sundu.

Yaklaşık 13 yıldır Erzincan, Bayburt ve Erzurum illerinde faaliyet gösteren KUDAKA, 2022 yılı içerisinde bölgede yatırım ortamı altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin yanı sıra tarım, sanayi ve turizm sektörlerindeki paydaşların “istihdam, üretim ve ihracat” temalı 116 projeye toplamda 97 milyon TL mali ve teknik destek sağladı. Söz konusu destekler çerçevesinde bin 630 kişilik yeni istihdam oluşturulurken bölge için önem arz eden öncelikli konularda 7 fizibilite raporu hazırlandı.

Her yeni yılda, önceki yılların değer odaklı birikimini sürdürülebilir olarak arttırmayı hedefleyen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2023 yılında, Mali ve Teknik Destek Programlarının yanı sıra “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı,(CMDP), Çalışan ve Üreten Gençler Programı” gibi destek mekanizmaları aracılığıyla Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde yatırım ortamını güçlendirerek istihdam, üretim ve ihracatı arttırmaya yönelik projeleri mali ve teknik olarak desteklemeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ulusal ölçekli stratejik büyüme ve kalkınma hedeflerine bölgesel düzeyde somut katkıda bulunulacak bir yıl olacak. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2023 yılında Erzincan, Bayburt ve Erzurum illeri için “insan-tarih-kültür-medeniyet”, “inovasyon-teknoloji-dijital dönüşüm”, “ortak akıl-stratejik planlama-yönetişim” ve “çevre-sürdürülebilirlik” alanlarında sahip olduğu tüm imkânları bölgenin hizmetine sunmaya devam edeceği belirtildi.