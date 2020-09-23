KUDAKA'dan Ergan Dağı Master Planı hazırlığı

Bölgede saha ziyaretlerine devam eden KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi yetkililerinin eşlik ettiği saha ziyaretinde, Erzincan'da kış turizminin geliştirilmesine yönelik proje fikirleri üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Ergan Dağı Kayak Merkezinde kış turizmi için ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları, mevcut kayak tesisinin daha etkin kullanılması ve Ergan Dağı'nın dört mevsim turizme kazandırılmasına yönelik ilave projelere ilişkin ön görüşmeler gerçekleştirilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından “Ergan Dağı Master Planı” hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.

Master Planı çalışmasıyla mevcut bulunan kış sporları merkezinin niteliğinin gözden geçirilmesi, yaz ve kış aktivitelerine yönelik potansiyellerin tespit edilmesiyle dağ turizmi aktivitelerinin tüm yıla yayılmasının sağlanması ve çalışma alanının kentin bir parçası haline gelmesi amacıyla analiz ve sentez çalışmaları yapılacaktır.

Plan çerçevesinde; öncelikle genel hatlarıyla bir turizm merkezinde olması gereken özellikler belirlenecek, çalışma alanının mevcut durumuna ilişkin analizler yapılacak, sonrasında elde edilen analiz verileri doğrultusunda oluşturulan sentez ile alanın sorun ve potansiyellerine ulaşılacaktır. Mevcut durumun değerlendirilmesinin ardından alanda oluşturulacak turizm merkezine yönelik stratejiler ve fiziksel müdahale kararları içeren bir planlama konsepti oluşturulacak ve bu konsept doğrultusunda alana yönelik Turizm Master Planı ve Fizibilitesi hazırlanacaktır. Yeni yatırımlar ise bu Master Planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.