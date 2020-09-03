İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küfür yüzünden tekmeli tokatlı kavga

Erzincan’da iki grup arasında küfür yüzünden çıkan tekmeli tokatlı kamera kameraya yansıdı.

Erzincan'da iki grup arasında küfür yüzünden çıkan tekmeli tokatlı kamera kameraya yansıdı.


Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde iki gurup arasında başlayan tartışma küfür edilmesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların savrulduğu kavga anı kameraya an be an yansıdı.


Kavgaya olay yerine yakın polis ekipleri kısa süre sonra müdahale ederek tarafları birbirinden ayırt etti.


Birbirlerinden davacı şikâyetçi olmayan kavgaya karışan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.