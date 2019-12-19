Erzincan'da imam hatip liseleri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışması düzenledi.

İmam hatip liseleri arasında "Genç Sada Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma", "Genç Bilaller Ezanı Okuma", "Genç Muhafızlar Hafızlık" ve "Genç Hatipler Hutbe Okuma" yarışması Müftülük Konferans Salonun'da 4 Anadolu İmam Hatip Lisesinin katılımı ile yapıldı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl Müftü Yardımcısı Serdar Buğday, Şube Müdürü Ali Esen, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Sezgin ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Osman Çiçek'ten oluşan jüri yarışmaya katılan öğrencilerin okumalarını değerlendirdi.

Koordinatörlüğünü TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yaptığı yarışmanın başlangıcında jüri başkanı olarak kısa bir değerlendirme konuşması yapan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, “İmam hatip liseleri milli, manevi, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyet değerlerimizi benimseyen aynı zamanda ilgi ve yeteneklerine göre yetişen öğrencilerin okuduğu okullardır. Bu okullar ülkemizin geleceğidir. Meslek yarışmaları imam hatip okullarımızın vizyonudur. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin tamamı cesaretlerinden dolayı birincidirler, öğrencilere başarılar diliyor yarışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yarışmaya İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Yücel Kaplanoğlu ve Memet Elma, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışma sonucunda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Sada Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma", "Genç Bilaller Ezanı Okuma", "Genç Muhafızlar Hafızlık" ve "Genç Hatipler Hutbe Okuma" yarışması tertip edilmiştir. İmam Hatip Liselerimizdeki öğrencilerimizin mesleki çalışmalarını geliştirmek için yapılan bu yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerimiz Türkiye genelinde bölgelerde yapılacak olan finallerde ilimizi temsil edeceklerdir. Bu nedenle öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Titiz çalışma sonucu değerlendirme yaparak dereceye giren öğrencilerimizi seçen başta İl Müftümüz Mehmet Emin Çetin olmak üzere jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yavrularımızın hazırlanmasında katkı sunan başta okul idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerini kutluyorum." dedi.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Genç Sada Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması Sonuçları :

1-Selimhan Akbaş / 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi

2-Ahmet Emir Erdem / Refahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi

3-Yusuf Sarıkaya / Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Genç Bilaller Ezanı Okuma Yarışması Sonuçları :

1-Yusuf Delioğlu / 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi

2-Esat Çıtak / Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi

3-Ömer Faruk Afacan / Kemah Sultan Melik ÇPAL

Genç Muhafızlar Hafızlık Sonuçları :

1-Abdulkadir Uğurcan / 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi

2-Hamza Çimen / Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Sonuçları :

1-Muhammed Emre İpek / Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi

2-Caner Kocaağa / 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi

3-Ebu Süfyan Alparslan / Refahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yarışma sonunda jüri ve yarışmaya katılan öğrenciler toplu fotoğraf çekildiler.