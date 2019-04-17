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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Temel Dini Bilgiler Yarışmaları yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur’an kurslarına katılımı artırmak ve teşvik etmek amacıyla Kur’an kursları arasında her yıl düzenlediği yarışmalardan, Kur’ân-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma ve Temel Dini Bilgiler Yarışmalarının il geneli final yarışması müftülüğün fuaye salonunda gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kurslarına katılımı artırmak ve teşvik etmek amacıyla Kur'an kursları arasında her yıl düzenlediği yarışmalardan, Kur'ân-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma ve Temel Dini Bilgiler Yarışmalarının il geneli final yarışması müftülüğün fuaye salonunda gerçekleştirildi.


Din Hizmetleri ve Eğitimi şube Müdürü Ali Şen ve Kur'an Kursu Öğreticisi Manevi Rehber Vildan Öz'ün jüri olarak yönettiği yarışmada Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma birinciliğini; Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Melike Rana Kaya elde ederken, Temel Dini bilgiler Yarışmasında birinciliği Şekerci İsmail Kur'an Kursu Öğrencilerinden Ayşe Astam elde etti.


Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma birincisi Melike Rana Kaya, 03 Mayıs 2019 tarihinde Erzurum ilinde yapılacak olan bölge yarışmasında ilimizi temsil edecek.


Yarışmacılar, yarışma sonunda çeşitli hediyelerle taltif edildiler.

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