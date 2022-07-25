Kur'an Kursu öğrencilerine suçtan korunma yöntemleri anlatıldı

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan Kur'an Kurslarında kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında eğitim verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Yaz Kur'an Kurslarına giden öğrencilere yönelik, güvenlik konularında nelere dikkat etmeleri gerektiği, yabancı şahıslara karşı tutumları, kendilerine yaklaşan tanımadıkları kişilere karşı takınmaları gereken davranışlar ve temel trafik konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Kent merkezinde bulunan Akşemseettin Mahallesi Akşemsettin Camii ve İnönü Mahallesi Gerek Gerek Camii'ne gelen öğrencilere yapılan bilgilendirme çalışmalarında, TDP personeli özellikle bir yere giderlerken mutlaka ailelerine haber vermelerini, evde yalnız kaldıklarında kim olduğunu öğrenmeden evin kapısını açmamaları, kimsenin olmadığı terk edilmiş metruk evler, inşaat alanı, bodrum katlara girmemeleri gerektiği, buraların kendileri için tehlikeli olabileceği, ailelerinden izin almadan kimseden bir şey almamaları, tanımadıkları kişilerin araçlarına binmemeleri ve bu kişilerle herhangi bir yere gitmemeleri, tanımadıkları yabancı kişilerin kendilerine ilgi göstermelerine fırsat vermemeleri, bunların verdikleri yiyecekleri almamaları, anne babalarının izni olmadan kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşmamaları, bir yere gelip giderken kendilerini sıkıştıran, tehdit ve hakaret ederek para ve eşya talep edenleri vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmek üzere büyüklerine anlatmaları, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği, büyüklerine emniyet kemeri takmaları konusunda uyarmaları ve karşılaşılan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri ve genel güvenlik konularına dikkat çekildi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden polisler ayrıca, öğrencilerin meslekle ilgili sordukları soruları da cevaplandırdı.