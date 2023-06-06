Kur'an kursu öğrencilerinin taç giyme ve yılsonu mezuniyet töreni yapıldı

Erzincan Kavakyolu Anaokulu 4-6 yaş grubu Kur'an'ı Kerim öğrencilerinin taç giyme ve yılsonu mezuniyet töreni yapıldı.

Mezuniyet programı Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa minik öğrencilerin aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

Mezuniyet töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir; "Geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımızı okul öncesi eğitimden mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programda öğrencilerimizin bir yıl boyunca hem okul öncesi eğitimden hem de Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gerçekleşen protokol çerçevesinde verilen Kur'an-ı Kerim eğitiminden elde ettikleri kazanımları görmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Programa ev sahipliği yapan Kavakyolu Anaokulunun gerçekleştirdiği bu etkinlik Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığımmız tarafından da desteklenen ve oldukça önemsenen çalışmaların güzel bir örneğidir. Sizlerin de bildiği gibi öğrencilerimize sağlanan imkânları her geçen gün daha da ileri götürmeye gayret ediyor ve bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Programın sonunda İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir ve İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından mezun öğrencilere Kuranı Kerim, Kavakyolu Anaokulu öğretmenleri ve Kur'an'ı Kerim öğreticilerine plaket takdim edildi.