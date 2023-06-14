Kuran Kursu öğreticilerine yönelik 2023 Yaz Kuran Kursu Semineri yapıldı

Seminer Gülabibey Camii Müezzin Kayyımı Murat Ayhan'ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Muharrem Gül, açış konuşmasıyla personele yaz kursları gündemi ile ilgili olarak önemli ve hayatî bilgiler verdi. "Dünyanın Kur'an'a muhtaç olduğunu, bugün üzerimize düşen görevin, dünden çok daha elzem olduğunu, çok çalışmanın, planlı ve disiplinli çalışmanın en başta bizler için sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu" söyledi.

Seminerde İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci 2023-2024 Yaz Kuran Kursu Esaslarının görüşülmesi ve Piri Sami 4-6 yaş Kuran Kursu Rehber Öğreticisi Serap Dursun'un yaptığı Yaz Kuran Kursu Semineri ile devam etti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Zeki Göksu'nun yaptığı "Din Öğretiminde Teknik ve Yöntemler konulu konferansı ile seminer son buldu.