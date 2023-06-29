Kurban Bayramında güneşli havanın tadını mangal yakarak çıkardılar

Erzincan'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın ederek güneşli havanın tadını mangal yakarak çıkardılar. Ekşisu Mesire Alanı'nda tatil yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramını fırsat bilen vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanına giderek tatilin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının bunalttığı Erzincan'da, merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı yoğun ilgi görüyor. Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar yüzerek serinlerken aileleri ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor. Erzincan'ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi olurken, tatili fırsat bilenler etini alıp buraya koşuyor. Doğal maden suyunun yanı sıra soğuk suları, kaplıca suyu ve kükürtlü suya ilgi gösteren vatandaşlar, gölet kenarında serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlar, kestikleri kurban etini dağıttıktan sonra kendilerine ayırdıkları pay ile piknik yapmaya geldiklerini belirtti. Ailesi ile beraber piknik yapmaya gelen Yaşar Özlü, “Kurban Bayramını güzel bir şekilde geçirdik. Kent merkezi oldukça sıcak. Kendi payımıza düşen kurbanımızı alarak tatilin tadını çıkarmaya geldik. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Yardımcı ise, “Kurbanımızı kestik. Hava çok sıcak. 37, 38 dereceleri buluyor. Biz de kendimizi doğal ortamlara, yeşilliğe attık. Çağlayan olsun Ekşisu Mesire Alanı olsun, böyle yerlere attık kendimizi. Çocuklarımız parkta oyuyor, kendimiz burada piknik yapıyoruz. Hava güzel, ortam güzel, her şey güzel. Erzincanlı, yerli ve yabancı tüm turistleri buraya bekliyoruz” diye konuştu.