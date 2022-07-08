Kurban pazarında arefe yoğunluğu

Erzincan'da kurban bayramına bir gün kala arefe gününde kurban pazarında yoğunluk yaşanırken pazarın 1 ton 200 kilogramla en büyük hayvanı “Paşa” alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala Erzincan Canlı Hayvan Pazarında hareketlilik devam arttı. Bazı besiciler çoğu hayvanını sattığını söylerken, bazıları ise bayramın birinci günü satışların olacağından umutlu. Vatandaşlar hayvan pazarına giderek, bütçelerine uygun kurbanlık bakarken Kurban pazarının olmazsa olmaz görüntüsü pazarlıklar ise pazara renk katıyor. Satıcılar ve alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar arabulucularla farklı bir boyut kazanıyor. Kimi zaman anlaşan kimi zaman da inat eden alıcı ve satıcılar diyaloglarıyla etraftakilerin dikkatini çekiyor. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar paralarını büyük bir titizlikle sayarak kurban satıcılarına verirken, hayvan sahipleri geçen yıla nazaran hareketliliğin az olduğunu dile getiriyor.

“60 bin liralık tosun ‘Paşa' alıcısını bekliyor”

Öte yandan, 1 ton 200 kilogram canlı ağırlığıyla pazarın gözdesi olan en tosun 60 bin lira ile alıcısını bekliyor. Paşa ismini verdiği tosuna bakmanın zahmetli ve maliyetli olduğunu dile getiren hayvan sahibi, “Bir senedir bakıyoruz bu hayvana. Canlı bin 200 kilo geliyor. 60 bin TL fiyat istiyoruz. Beslemesi bize biraz pahalı geldi ama bakalım inşallah satabilirsek kendimizi kurtaracağız” dedi.