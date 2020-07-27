Kurban pazarlığında 'sopalı' pazarlık dönemi

Erzincan'daki canlı hayvan pazarında korona virüs salgınına yönelik önlemler kapsamında el sıkışarak yapılan pazarlık geleneği kaldırıldı. Pazarlık veya ara buluculuk, artık sopalarla yapılıyor.

Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzincan'daki hayvan pazarında, korona virüsün ardından başlatılan normalleşme sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Besiciler, bin bir zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, canlı hayvan pazarına getirerek satın almak isteyenlerle, sıkı pazarlığa giriyor. Ancak pazarlık eski usul olan tokalaşarak yapılmıyor. Taraflar, ellerindeki sopaların ucundan tutuyor. Pazarlıkta anlaşamayanlara ara buluculuk yapanlar da onların el ve kollarından tutmak yerine, ellerindeki sopaları pazarlık yapanların sopalarının üzerine koyuyor.

Hayvanlarını satmak için hayvan pazarına getiren vatandaşlar, satışlardan memnun değil. Yem, saman, arpa fiyatlarının arttığına dikkat çeken hayvan sahipleri neredeyse kar elde edemediklerini söylediler. Üreticiler alıcı bulamadıkları için hayvanları başında uyudukları kameralara yansıdı.

Hayvan sahiplerinden Mahmut Demir konu ile ilgili açıklamasında, “Satıcı çok, alıcı yok. 500 TL fazla alabilelim dedik onu da alamadık. O kadar besledim, yedirdim bir şey olmadı alıcı yok” diye konuştu.