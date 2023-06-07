Kurbanlık alımlarında keneye dikkat

Erzincan'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları son iki yıldır geçen yıllara oranla artış gösteriyor. Erzincan ve çevre illerden KKKA şüphesiyle gelen hastalar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Yunus Koç kurbanlık olarak satışa sunulacak hayvanların mutlaka kene kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek, hem alıcılara hem de satıcılara uyarılarda bulundu.

‘Hayvanlar pazara çıkmadan önce mutlaka kontrol edilmeli'

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yunus Koç yaptığı açıklamasında, kurbanlık olarak getirilen hayvanların hem alıcılar hem de satıcılar tarafından kontrol edilmesinin gerektiğini belirterek, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı keneler yoluyla bulaşan zoonotik ve viral kaynaklı bir hastalıktır. Bu hastalıkta tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar yüksek risk grubundadır. Önümüz Kurban Bayramı. Kurban seçimi için hayvan pazarına gidecek olan vatandaşlarımızın gitmeden önce kişisel tedbirlerini almaları gerekmektedir. Çünkü keneyi komple ortadan uzaklaştırmak ya da yok etmek gibi bir imkan olmadığı için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili mücadelede kişisel tedbirler çok önem arz etmektedir. Kişisel tedbirler çerçevesinde hayvan pazarına hayvan seçimi için gidecek olan vatandaşlar kapalı, uzun kollu, açık renkli kıyafetler giymeli ve paçalarını çoraplarının içerisine sokmaları gerekmektedir. Yine hayvanlara temas etmeden önce göz ile muayene edip kenenin olmadığını gördükten sonra temas etmelerini önermekteyiz. Hayvan pazarına hayvan götürecek yetiştiricilerimiz ise tedbiren keneye karşı ette kalıntı bırakmayan ilaçlarla ilaçlamaları ve gözleriyle muayene ederek kene olmadığına kanaat getirdikten sonra hayvan pazarlarına götürmelerini tavsiye ediyoruz. Eğer kene yapışmasıyla da karşılaşılır ise, bunu uzaklaştırırken çıplak elle değil, eldiven vasıtasıyla uzaklaştırılması büyük önem arz etmektedir” dedi.

‘Yıl boyu kene ilaçlamaları ihmal edilmemeli'

Koç, açıklamasında kene ile mücadelede ilaçlamanın Tarım ve Orman Bakanlığınca yılda bir kere temininin sağlandığını ancak hayvan yetiştiricilerin de yine kendi imkanlarıyla yıl boyu bu ilaçlamayı yapmalarının önemine değinerek, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak da bizler her yıl bakanlığımız tarafından temin edilen kene ilaçlarını yetiştiricilerimize ulaştırmakta, ilaçlamayı yapmaktayız ama tabii kısıtlı olduğu için yetiştiricilerimiz de yine yıl boyu bu ilaçlamayı kendi imkanlarıyla devam ettirmelerini önermekteyiz” diye konuştu.