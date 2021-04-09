Kurdun dağ keçisi avı kameraya yansıdı

Erzincan'da karlı arazide kurdun dağ keçisini avladığı anlar, profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu tarafından görüntülendi.

Munzur Dağları'nda doğa gezisine çıkan profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu, dağ keçisi sürüsünü takip eden kurdu görünce yanındaki kamera ile o anları kayda almaya başladı. Kurt, karla kaplı bölgede dağ keçilerini kayalık bir alanda sıkıştırdıktan sonra içlerinden birini yakaladı. Dağ keçisini ağzına alan kurt, bölgeden uzaklaştı.